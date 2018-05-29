Смерть журналіста Бабченка: поліція підтвердила факт злочину

Правоохоронці підтвердили загибель російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Наразі в поліції встановлюють обставини події.

Про те, що у Києві стріляли в російського журналіста Аркадія Бабченка підтвердили у прес-службі Нацполіції Києва.

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На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо – у спину, потерпілий помер. Загиблий – громадянин РФ, 1977 року народження, ведучий одного із телеканалів,

– йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі столиці.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

Хто такий Аркадій Бабченко?Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.