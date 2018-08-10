Смерть Zombie Boy: у Лондоні встановлять особливий пам'ятник моделі

Несподівана смерть моделі та актора Ріка Дженеста, більш відомого як Zombie Boy, настільки вразила британців, що вони вирішили встановити особливий пам'ятник зірці.

Хоч Zombie Boy був канадцем, його творчість надихнула скульптора Марка Куїнна на створення особливої статуї моделі. Британець планує її встановити в одній з галерей Лондона.

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Найбільше мені подобається в Ріку те, що його тіло перебуває на перетині популярної вуличної культури, глибокого філософського сенсу і медицини,

– пояснив своє рішення Марк Куїнн.

Згідно з анонсом митця, висота бронзової статуї сягатиме 3,5 метра. Першопочаткову версію скульптури Марк Куїнн презентував ще в 2010 році. Тепер же автор статуї пришвидшить свою роботу та вже у 2019 році урочисто покаже її світу. Відомо, що скульптуру встановлять в новій медичній галереї музею Лондона.

Marc Quinn, the artist known for making self-portraits from his own blood, will be displaying his long-awaited sculpture of Zombie Boy at the Science Museum in London:https://t.co/XItV4hDoHL pic.twitter.com/A5J6JnPaGa — Dazed (@Dazed) 7 серпня 2018 р.

Нагадаємо, що 3 серпня ЗМІ вибухнули новиною: 32-річний Рік Дженест вчинив самогубство. Модель був більш відомий як Zombie Boy через його численні татуювання на тілі у вигляді скелета людини. Тіло зірки знайшли в Монреалі, на подвір'ї його будинку, тому поліція одразу ж припустила, що це було самогубство. Однак родичі та друзі переконані, що смерть Ріка Дженеста була трагічною випадковістю. За словами його менеджера, Zombie Boy випав з вікна третього поверху, оскільки в будинку встановлені дуже незручні бильця на балконі.