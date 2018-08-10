18:17
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вибори... і Путін на пєрєдєржкє. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, 9 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смерть Zombie Boy: у Лондоні встановлять особливий пам'ятник моделі

187
Смерть Zombie Boy: у Лондоні встановлять пам'ятник
Смерть Zombie Boy: у Лондоні встановлять пам'ятник / Фото з вільних джерел

Несподівана смерть моделі та актора Ріка Дженеста, більш відомого як Zombie Boy, настільки вразила британців, що вони вирішили встановити особливий пам'ятник зірці.

Хоч Zombie Boy був канадцем, його творчість надихнула скульптора Марка Куїнна на створення особливої статуї моделі. Британець планує її встановити в одній з галерей Лондона.

Читайте також: Помер Zombie Boy: біографія моделі Ріка Дженеста з моторошними татуюваннями

Найбільше мені подобається в Ріку те, що його тіло перебуває на перетині популярної вуличної культури, глибокого філософського сенсу і медицини,
– пояснив своє рішення Марк Куїнн.

Згідно з анонсом митця, висота бронзової статуї сягатиме 3,5 метра. Першопочаткову версію скульптури Марк Куїнн презентував ще в 2010 році. Тепер же автор статуї пришвидшить свою роботу та вже у 2019 році урочисто покаже її світу. Відомо, що скульптуру встановлять в новій медичній галереї музею Лондона.

 

Нагадаємо, що 3 серпня ЗМІ вибухнули новиною: 32-річний Рік Дженест вчинив самогубство. Модель був більш відомий як Zombie Boy через його численні татуювання на тілі у вигляді скелета людини. Тіло зірки знайшли в Монреалі, на подвір'ї його будинку, тому поліція одразу ж припустила, що це було самогубство. Однак родичі та друзі переконані, що смерть Ріка Дженеста була трагічною випадковістю. За словами його менеджера, Zombie Boy випав з вікна третього поверху, оскільки в будинку встановлені дуже незручні бильця на балконі. 

Теги: LifeStyle Мода Втрати Великобританія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: унікальні куточки Чернігівщини, які неодмінно треба побачити
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: унікальні куточки Чернігівщини, які неодмінно треба побачити
Настя Сукач
Хаотична політика Трампа: західні ЗМІ про "підводні камені" нових санкцій США проти Росії
сьогодні, 17:30 Хаотична політика Трампа: західні ЗМІ про "підводні камені" нових санкцій США проти Росії
Якби війна зайшла в кожен дім, то деякі українці поводилися б інакше
сьогодні, 17:12 Якби війна зайшла в кожен дім, то деякі українці поводилися б інакше
Блог Соцмережі
Як врятувати планету: 15 простих речей, які може робити кожен
сьогодні, 16:02 Як врятувати планету: 15 простих речей, які може робити кожен
Яніна Ткачук
Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
сьогодні, 15:07 Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
Олексій Чибісов
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук