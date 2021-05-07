Не впорався з керуванням і в'їхав у вантажівку: смертельна ДТП з позашляховиком у Дніпрі – фото
У Дніпрі ввечері 6 травня позашляховик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок цього одна людина загинула на місці. Тіло з понівеченого автомобіля довелося діставати рятувальникам.
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
Загинув водій Mitsubishi Pajero Sport, який в'їхав у вантажівку DAF. До Служби порятунку "101" о 22:08 звернулися правоохоронці, які вже працювали на місці події.
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Позашляховик, який в'їхав у вантажівку / Фото ДСНС
Детальніше про трагедію
- Як встановили слідчі, зіткнення трапилося через те, що водій позашляховика не впорався з керуванням.
- Йому було приблизно 36 років (народився в 1975 році).
- Чоловік загинув від отриманих травм майже одразу.
- Щоб дістати його тіло, рятувальники розрізали корпус автомобіля гідравлічним інструментом.
- Більше ніхто не постраждав.
Місце аварії вантажівки та позашляховика в Дніпрі / Фото ДСНС
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