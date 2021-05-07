У Дніпрі ввечері 6 травня позашляховик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок цього одна людина загинула на місці. Тіло з понівеченого автомобіля довелося діставати рятувальникам.

Загинув водій Mitsubishi Pajero Sport, який в'їхав у вантажівку DAF. До Служби порятунку "101" о 22:08 звернулися правоохоронці, які вже працювали на місці події. До теми На Львівщині лоб у лоб зіштовхнулись п'яні водії: неповнолітня потрапила в реанімацію – фото

Позашляховик, який в'їхав у вантажівку / Фото ДСНС Детальніше про трагедію Як встановили слідчі, зіткнення трапилося через те, що водій позашляховика не впорався з керуванням.

Йому було приблизно 36 років (народився в 1975 році).

Чоловік загинув від отриманих травм майже одразу.

Щоб дістати його тіло, рятувальники розрізали корпус автомобіля гідравлічним інструментом.

Більше ніхто не постраждав.

Місце аварії вантажівки та позашляховика в Дніпрі / Фото ДСНС Зверніть увагу! У селі Коритне, що на Буковині, водій автомобіля Audi не впорався з керуванням, в'їхав огорожу та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП. Це трапилося 4 травня.