Смертельна автотроща у Харкові: 16-річна дівчина розповіла, хто був за кермом Infiniti
Джерело:Newsroom
Пасажиркою Infiniti, яка спричинила смертельну ДТП у Харкові, була неповнолітня Єлизавета. Дівчина сиділа на передньому сидінні і розповіла, хто був за кермом машини.
Версію подій вечора 26 жовтня розповіла мати дівчини Наталія. Вона повідомила, що за кермом автівки сидів підозрюваний 16-річний хлопець.
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За кермом таки був 16-річний хлопець
На задньому сидінні були ще двоє друзів – Михайло та Валерій.
Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поруч із ним,
– сказала Наталія Дусик.
Підозрюваний – не хлопець Єлизавети, – мати дівчини
Жінка запевняє, що її дочка в автівці опинилась випадково, та й підозрюваний Микола є лише знайомим, а не бойфрендом, як раніше інформували ЗМІ.
Він ніякий їй не хлопець, як пишуть. Через це їй приходять погрози. Люди думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті,
– поскаржилась Наталія.
Жінка наголосила, що ані Микола, ані його родичі на зв'язок не виходили і жодної допомоги не пропонували. Наразі Єлизавету перевели в обласну лікарню, за нею спостерігає травматолог. Мати звернулась по матеріальну допомогу до місцевої влади, адже вже витратила на лікування близько 8 тисяч гривень.
Читайте також Винуватець смертельної ДТП в Харкові досі не виплатив компенсації за стрілянину 2 роки томуЗверніть увагу! Дочка загиблого в аварії Ігоря Носова повідомила, що сім'я підозрюваного не просила у неї вибачення, також не пропонували жодної допомоги.
Коротко про аварію з Infiniti у Харкові:
- 26 жовтня у Харкові Infiniti пролетіла на червоне світло та врізалась у Chevrolet.
- Водій легковика загинув на місці.
- Пасажирів елітної автівки госпіталізували.
- Про підозру оголосили 16-річному підлітку, який раніше мав проблеми з законом.
- 28 жовтня підлітку обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.