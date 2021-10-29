Смертельна автотроща у Харкові: 16-річна дівчина розповіла, хто був за кермом Infiniti

Пасажиркою Infiniti, яка спричинила смертельну ДТП у Харкові, була неповнолітня Єлизавета. Дівчина сиділа на передньому сидінні і розповіла, хто був за кермом машини.

Версію подій вечора 26 жовтня розповіла мати дівчини Наталія. Вона повідомила, що за кермом автівки сидів підозрюваний 16-річний хлопець.

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За кермом таки був 16-річний хлопець

На задньому сидінні були ще двоє друзів – Михайло та Валерій.

Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поруч із ним,

– сказала Наталія Дусик.

Підозрюваний – не хлопець Єлизавети, – мати дівчини

Жінка запевняє, що її дочка в автівці опинилась випадково, та й підозрюваний Микола є лише знайомим, а не бойфрендом, як раніше інформували ЗМІ.

Він ніякий їй не хлопець, як пишуть. Через це їй приходять погрози. Люди думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті,

– поскаржилась Наталія.

Жінка наголосила, що ані Микола, ані його родичі на зв'язок не виходили і жодної допомоги не пропонували. Наразі Єлизавету перевели в обласну лікарню, за нею спостерігає травматолог. Мати звернулась по матеріальну допомогу до місцевої влади, адже вже витратила на лікування близько 8 тисяч гривень.

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Коротко про аварію з Infiniti у Харкові:

26 жовтня у Харкові Infiniti пролетіла на червоне світло та врізалась у Chevrolet.

Водій легковика загинув на місці.

Пасажирів елітної автівки госпіталізували.

Про підозру оголосили 16-річному підлітку, який раніше мав проблеми з законом.

28 жовтня підлітку обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.