Про це повідомив адвокат родини загиблого Ігор Черняк.

Раніше Суд оштрафував харківського мажора на 3 700 гривень

Микола знову відмовився здавати кров

Сьогодні Микола знову відмовився від здачі крові. Тепер вже після рішення суду, яке його до цього зобов'язувало. Одразу варто пояснити. В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові,

– пояснив Черняк.

Захисник сторони потерпілих каже, що такі дії підлітка свідчать про те, що він відмовляється співпрацювати зі слідством та не кається.

Черняк наголосив: родина загиблого вважає, що якщо підозрюваний відмовляється здавати кров, то на це є причини. Також це розцінюють як умисне невиконання рішення суду.

Процедура примусового відбору крові не передбачена

Як повідомляє "Суспільне", інформацію про відмову підозрюваного підтвердив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Підозрюваний відмовляється добровільно здавати кров, а законодавством України не передбачена процедура примусового відбору крові. Також європейська конвенція каже про неприпустимість примусового відбору крові у підозрюваного,

– пояснив речник.

Тим часом адвокатка Миколи Інна Данилова вважає, що сенсу брати кров на аналіз немає. Начебто часу пройшло багато та й хлопець вже 2 тижні у СІЗО.

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Що відомо про резонансну ДТП у Харкові:

Infiniti, за кермом якої був підліток, 26 жовтня пролетіла на червоне світло та просто знесла Chevrolet.

Водій легковика загинув на місці. Пасажири елітної автівки потрапили до лікарні.

Підозрюваного затримали. Спочатку він казав, що не пам’ятає, чи був за кермом, а згодом скаржився на технічні неполадки.

Суд обрав хлопцю запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Уже раніше підліток мав проблеми з законом, зокрема, притягувався за застосування пневматичної зброї проти жінки та її сина.

Текст публікації Ігоря Черняка:

Сьогодні Микола знову відмовився від здачі крові.

Наразі вже після рішення суду, яке його до цього зобов'язувало.

Відразу слід пояснити. В Україні немає нормативного акта, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові.

У нашої влади руки так і не дійшли.

А важливі дядьки та тітки у високих кабінетах та на потужних посадах зайняті серйозними питаннями, і їх це особливо не турбує.

На практиці це означає, що "силовий варіант" загрожує кримінальною справою для тих, хто "відбиратиме" кров.

Так-так, для слідчих, але аж ніяк не для Миколи в нашому випадку.

Ось у такій чудовій державі ми живемо.

Шкода тільки, що навіть у такій резонансній справі далі глибоке занепокоєння з боку всіх тих, хто наділений владою та повноваженнями, нічого щодо системного вирішення проблеми навіть "не заворушилося".

Йдемо далі. Сьогоднішня відмова від здавання крові повністю продовжує всю попередню історію. Відмова від співробітництва із слідством. Повна відмова від визнання провини і будь-якого каяття. Цим Микола кардинально відрізняється від багатьох інших фігурантів подібних резонансних ДТП.

Позиція сім'ї загиблого дуже проста і однозначна: якщо людина повторно ухиляється від здачі крові, значить вона знає, що на те є причини.

Також це може бути розцінено, як навмисне невиконання рішення суду.

Має бути розцінено.

З усіма наслідками, що випливають, а саме: + ще одна стаття для Миколи.

Добиватимемося реакції наших правоохоронців. Тут розмов про особистий контроль мало.

Потрібні реальні дії!

UPD: сьогодні Дзержинський районний суд притягнув Миколу до адмінвідповідальності за скоєні ще у вересні правопорушення. У цьому моменті – жодної "зради" нема!