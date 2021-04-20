Летів і перекидався: з'явилось відео смертельної ДТП на Шевченка в Харкові
У Київському районі Харкова ввечері 19 квітня трапилася жорстка аварія Daewoo Lanos і ГАЗ. Легковик після зіткнення на великій швидкості почав перекидатися. Він зупинився лише за 100 метрів.
Джерело:поліція Харківщини
Внаслідок події одразу загинув водій легковика. Аварія сталася приблизно о 21:10 неподалік від будинку 235 на вулиці Шевченка.
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Легковик після аварії в Харкові / Фото Нацполіції
Обставини трагедії
Daewoo Lanos рухався від вулиці Героїв Праці. За його кермом був 27-річний чоловік.
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Він зіткнувся з автомобілем "Газель", де були пасажир і 35-річний водій, який є жителем Харкова. Згодом легковик врізався також у Toyota Corolla, яка стояла на перехресті.
ГАЗ, за який зачепився автомобіль / Фото Нацполіції
Водій Daewoo Lanos помер від отриманих ран на місці. Крім нього ніхто не постраждав. Два інші автомобілі також майже не пошкодились.
Інший пошкоджений легковик / Фото Нацполіції
Як кваліфікують цю подію
Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання за нею – ув'язнення на термін від 3 до 8 років.
Передня частина Daewoo Lanos / Фото Нацполіції
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