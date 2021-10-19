Зранку на автодорозі "Красноград – Перещепине – Дніпро" водій "Volkswagen Crafter" зіткнувся з вантажівкою "КАМАЗ". Вона їхала попереду нього в попутному напрямку.

До теми Смертельна ДТП поблизу Харкова: водій мікроавтобуса врізався у вантажівку

Мікроавтобус злетів у кювет.

Що відомо про жертв

В автобусі було 8 пасажирів. Троє з них загинули на місці. Це чоловік та 3 жінки.

Ще троє людей постраждали. Їх відвезли до Красноградської центральної районної лікарні. Стан здоров’я потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості.



ДТП на Харківщині / Фото поліції

Відкрили справу

Правоохоронці відкрили справу про порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватець аварії може отримати від 5 до 10 років в'язниці з позбавленням права керувати машинами на термін до 3 років.

Тепер вирішують питання щодо затримання водія мікроавтобусу. Обставини ще встановлюють.

Останні аварії у Харкові та області

У Харкові 17 жовтня водій "Нової пошти" в'їхав у 12-річного підлітка. Хлопчик переходив дорогу через пішохідний на самокаті. Його забрали до лікарні.

На перехресті Архітектора Альошина та Миру в Харкові фургон Renault зіткнувся з авто Honda. 26-річний водій вантажівки загинув на місці.

У Харкові тролейбус на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту. Вона була повністю розтрощена та довкола лежало багато шматків скла.



Автобус злетів у кювет / Фото поліції