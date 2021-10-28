Підозрюваний 16-річний підліток на камеру сказав, що був за кермом. Відповідне відео оприлюднили ЗМІ.

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"Я тормозив"

Адвокатка хлопця Інна Данилова стверджувала на засіданні, що її підзахисний нічого не пам'ятає. Вона переповідала його слова, що він готовий понести відповідальність, якщо справді він перебував за кермом. Сам підозрюваний відмовлявся співпрацювати зі слідством та на допиті нічого не говорив поліції.

Однак набагато говіркішим він став перед мікрофоном журналістів у суді. Він пробовкався і сказав, що загальмував. Отже, підтвердив те, що був за кермом.

І те, що кажуть, машина повністю справна була – ні, там були погані гальма, і це знали на сервісі... Не пам'ятаю, яка швидкість була... На відео видно навіть по камерах, що я гальмую, воно не гальмує нічого. Якраз на відео почав гальмувати. Відразу ж,

– заявив Микола журналістам.

Зверніть увагу! Це вже не перша брехня, на якій піймали хлопця. За даними слідства, 16-річний винуватець ДТП під час перебування у лікарні зателефонував у поліцію і повідомив про викрадення автомобіля Infinity. Таким чином юнак намагався ввести в оману правоохоронців. За це проти нього відкрили ще одну справу.

Хлопець згадує про відео з камер спостереження, яке поширили у мережі. На кадрах видно, як Infinity несеться на червоне світло і збиває авто.

Відео з моментом аварії, про яке говорить хлопець:

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