Смертельна ДТП в Харкові: поліція розслідує, як 16-річний підліток потрапив за кермо

Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП за участі Infinity в Харкові. Зокрема з'ясовують, як за кермом автомобіля опинився 16-річний хлопець.

Слідчі вже зібрали матеріали про аварію, опитали свідків та вилучили записи з камер відеоспостереження. Неповнолітньому харків'янину Миколі вже повідомили про підозру.

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З'явилися перші результати експертиз

Крім цього, правоохоронці встановили, що у крові обох водіїв-учасників аварії, не було алкоголю чи наркотиків. У справі призначили низку тривалих експертиз, аби встановити технічні моменти ДТП, зокрема – аби дізнатися, з якою швидкістю водій Infiniti рухався вулицями Харкова.

Поліція про вину підлітка

Водночас у поліції підтвердити, що аварія сталася саме з вини водія Infiniti. Мовляв, він грубо порушив правила дорожнього руху й не зупинився на червоний сигнал світлофора. Одразу після ДТП хлопця доставили до лікарні, але він госпіталізації той відмовився. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання й дає необхідні свідчення.

Кримінальні провадження у справі: що відомо

Харківські слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю ДТП "світить" до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років або без такого.

з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років або без такого. Ще одне провадження відкрили за статтею про випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Це потрібно, аби з'ясувати обставини, за яких неповнолітній потрапив за кермо автомобіля.

За інформацією правоохоронців, автомобіль, яким управляв 16-річний підліток, зареєстрований на його матір. Жінка зараз працює за кордоном.