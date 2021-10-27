Смертельна ДТП в Харкові: вину з мажора намагаються перекласти на пасажира Infinity

У Харкові 26 жовтня сталася смертельна аварія на проспекті Гагаріна. Одразу повідомили, що до неї призвели дії 16-річного водія. Однак вже наступного дня харків'янин Стас Жадан повідомив, що вину з підлітка намагаються перекласти на одного з пасажирів, які були в Infinity.

Цьому хлопцю нібито пропонують велику суму грошей, щоб він сказав, що був за кермом. Проте наразі підтвердження цієї інформації немає.

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Суму не назвали

Жадан заявив, що йому про це розповіла сестра одного з травмованих пасажирів. Гроші нібито хоче дати йому батько головного підозрюваного.

Про яку суму мовиться – невідомо. Слід зазначити, що батько 16-річного заявив, що його сина "намагаються зробити злочинцем" шляхом інформаційних атак. При цьому він не заперечував, що скоїли жахливий злочин.

Розповідь харків'янина про запропоновані гроші: дивіться відео

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