Смертельна ДТП в Харкові: вину з мажора намагаються перекласти на пасажира Infinity
Джерело:Інстаграм Стаса Жадана
У Харкові 26 жовтня сталася смертельна аварія на проспекті Гагаріна. Одразу повідомили, що до неї призвели дії 16-річного водія. Однак вже наступного дня харків'янин Стас Жадан повідомив, що вину з підлітка намагаються перекласти на одного з пасажирів, які були в Infinity.
Цьому хлопцю нібито пропонують велику суму грошей, щоб він сказав, що був за кермом. Проте наразі підтвердження цієї інформації немає.
До теми У Харкові 16-річний мажор спричинив масштабну ДТП з загиблими: все, що відомо
Суму не назвали
Жадан заявив, що йому про це розповіла сестра одного з травмованих пасажирів. Гроші нібито хоче дати йому батько головного підозрюваного.
Про яку суму мовиться – невідомо. Слід зазначити, що батько 16-річного заявив, що його сина "намагаються зробити злочинцем" шляхом інформаційних атак. При цьому він не заперечував, що скоїли жахливий злочин.
Розповідь харків'янина про запропоновані гроші: дивіться відео
Головне про цю аварію
- Пізно ввечері автомобіль Infinity на великій швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора та врізався в Chevrolet. Як наслідок Chevrolet вилетів, а його водій загинув.
- Ймовірно, за кермом був 16-річний хлопець, який вже не раз потрапляв у скандали. Зокрема він раніше був судимий за стрілянину з пістолета в громадському місці.
- ЗМІ повідомили, що дорогу автівку хлопцю подарували лише кілька днів тому. Однак у своєму інстаграмі він і раніше хизувався швидкісною їздою, пачками грошей, а також автоматами в багажнику.
- Поліція відкрила провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Хлопця затримали та йому загрожує до 8 років за ґратами.