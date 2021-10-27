Смертельна ДТП в Харкові: який стан постраждалих пасажирів Infiniti

На проспекті Гагаріна в Харкові 26 жовтня сталась смертельна аварія. Її, ймовірно, спричинив 16-річний хлопець, який вилетів на перехрестя, коли світлофор горів червоним світлом. Стало відомо, який стан 3 пасажирів Infiniti.

Про те, які травми отримали ці люди, розповіла заступниця мера Харкові Світлана Горбунова-Рубан. Вона про це говорила на брифінгу 27 жовтня.

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Досі перебувають у лікарні

За словами чиновниці, сам водій майже не постраждав. Йому лише надали допомогу та він покинув стіни лікарні. Один із пасажирів, 19-річний хлопець, отримав струс мозку, забій голови, закриту черепно-мозкову травму. Також у нього діагностували вивих плеча, забій тулубу.

Інший 19-річний теж має закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Окрім цього, в нього забій голови та шиї, а також закритий перелом ключиці. А в 16-річної дівчини виявили закритий перелом лівого стегна, а також забій м'яких тканин голови тулубу. Вона разом із хлопцями, перебуває на лікуванні, а її стан оцінюють як стабільний.

Коротко про смертельну аварію в Харкові