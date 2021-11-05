Про це повідомив у соцмережах Масі Найем, який представляє юридичну компанію "Міллер" – захисників потерпілої у аварії сторони.

Раніше 16-річний підозрюваний у смертельному ДТП в Харкові відмовився здати аналіз крові

Суд дозволив примусове відібрання крові Сьогодні клопотання суд задовольнив та дозволив слідчому примусове відібрання зразків крові підозрюваного.Для чого це? Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість з яких вже призначена,

– написав Найем.

Захист підлітка не оскаржив запобіжний захід

Адвокат зауважив, що терміни апеляційного оскарження запобіжного заходу мали закінчитись ще 2 листопада. Проте, за інформацією Найема, сторона захисту підозрюваного апеляції не подавала.

Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю тримання підозрюваного під вартою? Думаю, скоро дізнаємось,

– додав Найем.

Миколу взяли під варту на 60 діб

Зазначимо, що ще 28 жовтня хлопця взяли під варту – на 60 діб без права внесення застави. На цьому наполягала сторона обвинувачення, захист просив про цілодобовий домашній арешт.

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Що відомо про резонансну ДТП у Харкові: