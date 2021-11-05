Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: у підлітка примусово візьмуть кров

5 листопада 2021 , 18:28
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Джерело:

фейсбук Масі Найєма

У 16-річного підлітка, який був за кермом Infiniti, що спричинила смертельну аварію в Харкові, таки візьмуть кров на аналіз. Добровільно він це робити відмовився, отож суд задовольнив клопотання правоохоронців.

Про це повідомив у соцмережах Масі Найєм, який представляє юридичну компанію "Міллер" – захисників потерпілої у аварії сторони.

Раніше 16-річний підозрюваний у смертельному ДТП в Харкові відмовився здати аналіз крові

Суд дозволив примусове відібрання крові

Сьогодні клопотання суд задовольнив та дозволив слідчому примусове відібрання зразків крові підозрюваного.Для чого це? Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість з яких вже призначена,
– написав Найєм.

Захист підлітка не оскаржив запобіжний захід

Адвокат зауважив, що терміни апеляційного оскарження запобіжного заходу мали закінчитись ще 2 листопада. Проте, за інформацією Найема, сторона захисту підозрюваного апеляції не подавала.

Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю тримання підозрюваного під вартою? Думаю, скоро дізнаємось,
– додав Найєм.

Миколу взяли під варту на 60 діб

Зазначимо, що ще 28 жовтня хлопця взяли під варту – на 60 діб без права внесення застави. На цьому наполягала сторона обвинувачення, захист просив про цілодобовий домашній арешт.

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Що відомо про резонансну ДТП у Харкові:

  • 26 жовтня 16-літній підліток на Infiniti на великій швидкості проїхав на червоне світло та врізався у інший легковик.
  • Водій іншої машини загинув на місці.
  • Пасажирів елітного автомобіля госпіталізували.
  • Хлопця затримали. Як виявилось, у нього і раніше були проблеми з законом.
  • Спочатку підліток казав, що не пам'ятає, чи був за кермом, а потім скаржився на несправне авто.

Текст публікації Масі Найєма:

ДТП в Харкові.
У Миколи Харьківського примусово відберуть кров для проведення еспертиз. Поліція зробила те, що потрібно було: звернулась до суду з відповідним клопотанням. Дякую!
Сьогодні клопотання суд задовольнив та дозволив слідчому примусове відібрання зразків крові підозрюваного.
Для чого це?
Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість з яких вже призначена.
І ще цікаво.
Строки апеляційного оскарження запобіжного заходу повинні були закінчитись ще 02 листопада. Адвокати нашої компанії промоніторили – скарга не надходила.
Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю тримання підозрюваного під вартою?
Думаю, скоро дізнаємось.
Міллер, юридична компанія представляє інтереси потерпілої разом із колегами з компанії ACF Partners.
Автор: Ірина Пундор