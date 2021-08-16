Відомо, що одеські оперативники поверталися з Ізмаїла, де були у відрядженні. Дорогою додому вони заїхали в село Зоря. Власне там і сталася трагедія.

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Після ДТП селяни намагалися врятувати потерпілих

На записі з камери спостереження видно, що водій легковика не встиг скинути швидкість, але вона – помірна. Крім того, він не виконував жодних маневрів, адже асфальт тут – гарний і без ям.

Аж раптом авто різко бере праворуч і злітає з траси. Далі легковик вдаряється в бетонну конструкцію, через що метал стає понівеченим. Натомість люди опиняються заблокованими всередині.

Після ДТП селяни повибігали з домівок. Люди намагалися врятувати потерпілих – почали кричати: "Швидку, викликайте швидку!" Потім зателефонували в ДСНС.

"Кинулися, але їх нереально було витягнути. ДСНС різала машину та виймали їх", – розповіла місцева жителька Олена Арнаутова.

За словами іншої жительки Зорі Надії Полторак, серед тих, хто рятував поліцейських, був її син.

Він заглянув у машину, і там задній, де сидів, його нога була перевернутою та рука аж позаду. Він його витягнув. Він був живим. Він так кричав,

– зазначила жінка.

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Правоохоронці були втомленими

Поліцейські з ночі перебували в Ізмаїлі у відрядженні. Поверталися до Одеси дуже втомленими.

В Татарбунарах вони випили кави, але вона не змогла збадьорити водія. За попередніми даними, чоловік заснув за кермом.

Зауважимо! Коли сталася смертельна ДТП – точної інформації немає. Перші повідомлення про неї у мережі почали з'являтися надвечір 13 серпня.

Що відомо про стан врятованого поліцейського

Виконувач обов'язків головного лікаря Саратської лікарні Роман Балан пригадав, що правоохоронець надійшов до них у тяжкому стані. Його одразу перевели до реанімаційного відділення.

Вжили всі необхідні заходи. Працювали лікарі, анестезіологи, хірурги. Сьогодні стан – тяжкий, але стабільний,

– додав Балан.

Коротко про смертельну ДТП із правоохоронцями під Одесою

Авто з поліцейськими з'їхало в кювет.

У результаті їхні тіла практично вилетіли з автомобіля. У ньому вибило лобове скло та є багато інших пошкоджень.

Раніше повідомляли, що правоохоронці їхали зі слідчого заходу з Татарбунар до Сарати.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху ДБР розпочало розслідування. Також проводять перевірку, чи був в крові водія алкоголь. Водночас службове розслідування проведе поліція Одещини.

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Селище Зоря на Одещині, де сталася ДТП із поліцейськими / Карта Google