У Турківському районі Львівщини 7 жовтня вночі сталася смертельна аварія. Водій Skoda Octavia не впорався з керуванням і його авто перекинулось у кювет. Чоловік загинув.

Аварія сталась, коли чоловік їхав дорогою в село Матків Турківського району. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині авто загорілось просто під час руху: фото згарища Як трапилась ДТП Водій Skoda Octavia, 22-річний житель села Мохнате Турківського району, не впорався з керуванням та не зміг обрати безпечної швидкості.

Внаслідок цього він виїхав на зустрічну смугу, а потім злетів у кювет. Автівка перекинулась.

Водій отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці аварії ще до приїзду медиків. Правоохоронці встановлюють причини ДТП Слідчі відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці встановлюють причини аварії та проводять досудове розслідування.