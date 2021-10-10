Раніше повідомляли про 6 постраждалих та 2 загиблих. Серед травмованих є дитина.

До теми Вантажівка врізалася в рейсовий автобус на Одещині: 2 пасажири загинули

Постраждалі мають травми різного ступеня тяжкості.



ДТП біля Одеси / Фото Нацполіції

Що відомо про аварію

Біля села Дачне Одеського району на трасі Київ – Одеса зіткнулись вантажівка MAN та маршрутка.

Вантажівка на великій швидкості влетіла у маршрутку, яка їхала попереду неї. За кермом MAN був 45-річний водій.



Вантажівка врізалась у маршрутку / Фото поліції

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