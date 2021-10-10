Смертельна ДТП з маршруткою під Одесою: кількість постраждалих зросла
10 жовтня 2021 , 12:52Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Біля Одеси 9 жовтня сталась смертельна ДТП з маршруткою. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Усіх забрали до лікарні.
Раніше повідомляли про 6 постраждалих та 2 загиблих. Серед травмованих є дитина.
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Постраждалі мають травми різного ступеня тяжкості.
ДТП біля Одеси / Фото Нацполіції
Що відомо про аварію
Біля села Дачне Одеського району на трасі Київ – Одеса зіткнулись вантажівка MAN та маршрутка.
Вантажівка на великій швидкості влетіла у маршрутку, яка їхала попереду неї. За кермом MAN був 45-річний водій.
Вантажівка врізалась у маршрутку / Фото поліції
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