Смертельна ДТП з маршруткою під Одесою: кількість постраждалих зросла

10 жовтня 2021 , 12:52
Читать новость на русском

Джерело:

"РБК-Україна"

Біля Одеси 9 жовтня сталась смертельна ДТП з маршруткою. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Усіх забрали до лікарні.

Раніше повідомляли про 6 постраждалих та 2 загиблих. Серед травмованих є дитина.

До теми Вантажівка врізалася в рейсовий автобус на Одещині: 2 пасажири загинули

Постраждалі мають травми різного ступеня тяжкості.


ДТП біля Одеси / Фото Нацполіції

Що відомо про аварію

Біля села Дачне Одеського району на трасі Київ – Одеса зіткнулись вантажівка MAN та маршрутка.

Вантажівка на великій швидкості влетіла у маршрутку, яка їхала попереду неї. За кермом  MAN був 45-річний водій.


Вантажівка врізалась у маршрутку / Фото поліції

Останні ДТП в Україні

Автор: Ольга Музика