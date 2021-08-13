Смертельна ДТП на Одещині: відомі імена загиблих поліцейських

У поліції розповіли перші подробиці про правоохоронців, які 13 серпня розбилися у ДТП під Одесою. Наймолодшому з них було лише 26 років.

Загиблі були співробітниками Управління карного розшуку поліції Одещини. Колеги також розповіли про їхні військові звання.

Читайте також У Чернігові на смерть збили поліцейського на пішохідному переході

Імена загиблих правоохоронців:

38-річний майор поліції Ігор Ольховський;

45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький;

26-річний капітан поліції Олександр Братінов.

"Керівництво та особовий склад поліції області висловлюють найщиріші співчуття родинам та близьким наших загиблих колег. Сумуємо разом з вами", – зазначили у повідомленні.

На Одещині сталася аварія за участю правоохоронців: дивіться відео

Смертельна ДТП під Одесою: що відомо

Трагедія сталася у селі Зоря, що на Одещині. За попередньою інформацією, правоохоронці з'їхали на службовому автомобілі в кювет. Перед цим їх направили у відрядження з Татарбунар у Сарату. Троє поліцейських отримали травми, несумісні з життям. Ще один їхній колега, який також перебував у авто в момент ДТП, вижив. Стан чоловіка наразі важкий, медики продовжують боротися за його життя.

Відомості про аварію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. За розслідування справи візьметься Державне бюро розслідувань.