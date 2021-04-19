В Одесі на вулиці Мельницькій зіштовхнулись два автомобілі. Один водій загинув, ще двоє постраждали. Смертельна ДТП сталася вранці 19 квітня.

Легковик Toyota лоб в лоб зіткнувся з авто Chevrolet Lacetti. Як повідомила патрульна поліція, аварія сталася приблизно о 6 ранку. До теми У Дніпрі Range Rover на великій швидкості збив 18-річну дівчину: фото Що відомо про аварію В результаті зіткнення водій Chevrolet загинув на місці.

Смертельна ДТП в Одесі / Фото "Думская" Керманич Toyota та його пасажира госпіталізували.

Аварія в Малиновському районі / Фото "Думская" Наразі поліцейські встановлюють причини смертельного ДТП. Як виглядає місце аварії: відео До уваги водіїв! На вулиці Мельницькій утворився великий затор. Станом на 10:30 ранку корок все ще тривав.