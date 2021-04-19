Лобове зіткнення автівок на Мельницькій в Одесі: є загиблий – фото, відео

В Одесі на вулиці Мельницькій зіштовхнулись два автомобілі. Один водій загинув, ще двоє постраждали. Смертельна ДТП сталася вранці 19 квітня.
Джерело:"Думская"
Легковик Toyota лоб в лоб зіткнувся з авто Chevrolet Lacetti. Як повідомила патрульна поліція, аварія сталася приблизно о 6 ранку.
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Що відомо про аварію
В результаті зіткнення водій Chevrolet загинув на місці.
Смертельна ДТП в Одесі / Фото "Думская"
Керманич Toyota та його пасажира госпіталізували.
Аварія в Малиновському районі / Фото "Думская"
Наразі поліцейські встановлюють причини смертельного ДТП.
Як виглядає місце аварії: відеоДо уваги водіїв! На вулиці Мельницькій утворився великий затор. Станом на 10:30 ранку корок все ще тривав.