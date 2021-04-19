Лобове зіткнення автівок на Мельницькій в Одесі: є загиблий – фото, відео

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В Одесі на вулиці Мельницькій зіштовхнулись два автомобілі. Один водій загинув, ще двоє постраждали. Смертельна ДТП сталася вранці 19 квітня.

Джерело:

"Думская"

Легковик Toyota лоб в лоб зіткнувся з авто Chevrolet Lacetti. Як повідомила патрульна поліція, аварія сталася приблизно о 6 ранку.

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Що відомо про аварію

В результаті зіткнення водій Chevrolet загинув на місці.


Смертельна ДТП в Одесі / Фото "Думская"

Керманич Toyota та його пасажира госпіталізували.


Аварія в Малиновському районі / Фото "Думская"

Наразі поліцейські встановлюють причини смертельного ДТП.

Як виглядає місце аварії: відео

До уваги водіїв! На вулиці Мельницькій утворився великий затор. Станом на 10:30 ранку корок все ще тривав.