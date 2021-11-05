Аварія сталася близько 12 години 4 листопада. Наразі слідчі територіального відділу поліції встановлюють повні обставини події.
Зверніть увагу В Одесі поліція шукає чоловіка, який на смерть збив 15-річну дівчину і втік
Деталі ДТП
Загиблий водій був місцевим жителем. Він не впорався з керуванням ВАЗом, виїхав за межі проїжджої частини і зіткнувся з опорою білборду. Від серйозних травм водій загинув одразу.
Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення ПДР.
Водій врізався у білборд і загинув / Фото Нацполіції Одещини
Моторошна ДТП в Одесі
- На Адміральському проспекті 4 листопада водій Opel збив на смерть 15-річну дівчину і травмував 21-річного хлопця.
- Автівку вже знайшли, однак самого зловмисника все ще шукають.
- За даними мережі, постраждалі – брат і сестра, однак цю інформацію не підтверджують.
- Попередньо встановлено, що на людей водій легковика наїхав на пішохідному переході.