Аварія сталася близько 12 години 4 листопада. Наразі слідчі територіального відділу поліції встановлюють повні обставини події.

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Деталі ДТП

Загиблий водій був місцевим жителем. Він не впорався з керуванням ВАЗом, виїхав за межі проїжджої частини і зіткнувся з опорою білборду. Від серйозних травм водій загинув одразу.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення ПДР.



Водій врізався у білборд і загинув / Фото Нацполіції Одещини

Моторошна ДТП в Одесі