Смертельна ДТП під Одесою: загинула мати 3 дітей

25 травня 2021 , 15:26
Читать новость на русском

Джерело:

" Одесса Сейчас"

Аварія трапилась вдень 25 травня в селі Сичавка. Зіштовхнулись два авто. Водійка легковика загинула на місці.

В машині крім жінки їхали 3 її дітей. Наразі вони перебувають у лікарні.

До теми У Вінниці п'яна водійка збила 13-річного хлопчика: дитина в реанімації

Що відомо про смертельне ДТП

  • На трасі в Лиманському районі Одеської області сталася аварія.
  • Зіштовхнувся мікроавтобус Toyota та "Жигулі".
  • В машині перебувала багатодітна сім'я.
  • Водійка легковика від удару отримала травми, несумісні з життям.
Зверніть увагу! Під Дніпром у неділю 23 травня сталася масштабна ДТП. Лоб у лоб зіштовхнулись фургон Mercedes-Benz та легковик Geely CK. Водіїв та пасажирів госпіталізували.
Автор: Вікторія Андрєєва