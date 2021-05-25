Смертельна ДТП під Одесою: загинула мати 3 дітей

Аварія трапилась вдень 25 травня в селі Сичавка. Зіштовхнулись два авто. Водійка легковика загинула на місці.
В машині крім жінки їхали 3 її дітей. Наразі вони перебувають у лікарні.
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Що відомо про смертельне ДТП
- На трасі в Лиманському районі Одеської області сталася аварія.
- Зіштовхнувся мікроавтобус Toyota та "Жигулі".
- В машині перебувала багатодітна сім'я.
- Водійка легковика від удару отримала травми, несумісні з життям.