Смертельна ДТП поблизу Харкова: водій мікроавтобуса врізався у вантажівку

19 жовтня 2021 , 09:12
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Джерело:

пресслужба ДСНС

У Харківській області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Це відбулося 19 жовтня неподалік села Копанки, яке розташоване в Красноградському районі.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі "Харків – Сімферополь" загинули 3 людини. Ще 3 особи – травмовані.

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Людей, які постраждали у ДТП, госпіталізували. Відомо, що вони отримали поранення середньої тяжкості.

Попередня причина ДТП

За інформацією рятувальників, водій мікроавтобуса допустив зіткнення з вантажним автомобілем.

Зауважимо! Для деблокування загиблих та постраждалих залучили 5 людей та 1 спецтехніка.

Деталі інциденту продовжать виясняти. 

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Автор: Анастасія Мигидюк