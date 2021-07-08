Водій легковика отримав травми, несумісні з життям. Він помер на місці аварії ще до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

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Подробиці про ДТП

Загиблому водію автомобіля ВАЗ було 83 роки. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік виїхав на трасі на зустрічну смугу. Наразі на місці ДТП працює поліція. Відомості про аварію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Смертельна аварія сталася на Одещині / Фото Нацполіції

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