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      Смертельна аварія на трасі Одеса – Рені: зіткнулися мікроавтобус і легковик – фото

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      Смертельна аварія на Одещині / Фото пресслужба Нацполіції Одеської області

      На трасі Одеса – Рені поблизу села Підгірне трапилася смертельна аварія. На ділянці дороги зіткнулися мікроавтобус Mercedes та легковик Daewoo Lanos. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще троє – травмовані.

      Зіткнення відбулося близько 14 години 11 березня. Постраждалих вже відправили до лікарні. На місці загинула пасажирка мікроавтобусу. Про це інформує пресслужба Нацполіції Одеської області.

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      Відомо, що загибла – мешканка Саратського району Одещини. До лікарні відправили обидвох водіїв та пасажирку легковика. У них травми різного ступеня тяжкості.

      Аварія трапилась поблизу села Підгірного на Одещині: карта

      Обставини аварії у поліції поки встановлюють. Як видно із фото – зіткнення було потужним, від нього мікроавтобус перевернуло на дах, речі повилітали на дорогу. Легковик від удару опинився на узбіччі.


      Від удару автомобіль відкинуло на узбіччя 

      Він отримав значно менше пошкоджень, ніж мікроавтобус.

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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Постраждалі Жертви Новини Одеси Аварії та ДТП Новини України
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