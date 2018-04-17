13:41
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертельна аварія у Кривому Розі: поліція розповіла важливі деталі

300 Читать новость на русском
ДТП у Кривому Розі
ДТП у Кривому Розі / dp.npu.gov.ua

У результаті жахливої дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі загинуло 8 осіб та ще 21 людина постраждала. Наразі у лікарні перебувають 15 травмованих, з яких 4 у важкому стані в реанімації.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як відомо, сьогодні, 17 квітня, близько 6 години ранку в Кривому Розі сталася масштабна аварія за участю маршрутки, легкового автомобіля та автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств міста.

На момент зіткнення у легковому автомобілі перебувало 2 особи, у пасажирському автобусі знаходилось 3 особи та у маршрутному таксі орієнтовно знаходилось 25 осіб,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальникам довелося вилучили тіла 3 загиблих людей з понівечених транспортних засобів та врятували водія маршрутного таксі за допомогою аварійно-рятувального обладнання.

Читайте також: Жахлива ДТП у Кривому Розі: з'явилось відео з місця аварії

Постраждалих у ДТП доставили до лікарень міста Кривий Ріг, а тіла жертв направлено на судово-медичну експертизу.

"Особи 6 загиблих уже встановили", – розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало "Українській правді".

Також, у ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", автобус якого став третім учасником аварії, розповіли що він їхав порожнім, та запевняють, що водій був тверезим.

"В автобусі був лише водій. Він мав привезти робітників на роботу. Він тільки виїхав по людей, тому їхав порожній. Він у тяжкому стані, має переломи і травми, але живий. Його вже прооперували", – повідомили у прес-службі товариства.

Нагадаємо, поліція затримала одного із учасників ДТП у Кривому Розі (Дніпропетровська область), яка сталася 17 квітня 2018 року. Ним став водій автомобіля Mazda – чоловік 1950 року народження.

Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП у Кривому Розі Жертви Кримінальні новини Новини Кривого Рогу Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
сьогодні, 12:01 Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
Володимир Шередега 1039
Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
сьогодні, 10:01 Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
Наталія Лебідь 698
4 причины не увольняться с работы
сьогодні, 08:40 4 причины не увольняться с работы
Все про роботу 2160
Удар по Сирии: показуха, которая навредила РФ
16 квітня, 23:00 Удар по Сирии: показуха, которая навредила РФ
Іван Яковина 1534
Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
16 квітня, 22:01 Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
Олексій Чибісов 2223
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук