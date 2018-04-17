Смертельна аварія у Кривому Розі: поліція розповіла важливі деталі

У результаті жахливої дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі загинуло 8 осіб та ще 21 людина постраждала. Наразі у лікарні перебувають 15 травмованих, з яких 4 у важкому стані в реанімації.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як відомо, сьогодні, 17 квітня, близько 6 години ранку в Кривому Розі сталася масштабна аварія за участю маршрутки, легкового автомобіля та автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств міста.

На момент зіткнення у легковому автомобілі перебувало 2 особи, у пасажирському автобусі знаходилось 3 особи та у маршрутному таксі орієнтовно знаходилось 25 осіб,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальникам довелося вилучили тіла 3 загиблих людей з понівечених транспортних засобів та врятували водія маршрутного таксі за допомогою аварійно-рятувального обладнання.

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Постраждалих у ДТП доставили до лікарень міста Кривий Ріг, а тіла жертв направлено на судово-медичну експертизу.

"Особи 6 загиблих уже встановили", – розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало "Українській правді".

Також, у ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", автобус якого став третім учасником аварії, розповіли що він їхав порожнім, та запевняють, що водій був тверезим.

"В автобусі був лише водій. Він мав привезти робітників на роботу. Він тільки виїхав по людей, тому їхав порожній. Він у тяжкому стані, має переломи і травми, але живий. Його вже прооперували", – повідомили у прес-службі товариства.

Нагадаємо, поліція затримала одного із учасників ДТП у Кривому Розі (Дніпропетровська область), яка сталася 17 квітня 2018 року. Ним став водій автомобіля Mazda – чоловік 1950 року народження.