Смертельна ДТП на 6-й станції Фонтану в Одесі: ЗМІ уточнили інформацію щодо жертв

Внаслідок аварії на Фонтанській дорозі у Одесі попередньо загинули дві особи, а не три, як це вважалося раніше.

Як повідомляє ТСН з посиланням на поліцію, інформація про третього загиблого в кареті швидкої допомоги внаслідок ДТП виявилася помилкою.

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Відтак, кількість жертв аварії залишається на початково оголошеному рівні – двоє загиблих і п’ятеро травмованих.

За словами правоохоронців, двоє осіб загинули на місці інциденту, а третій потерпілий, про якого мовилося, як про загиблого в машині швидкої допомоги, – насправді живий.

Нагадаємо, 8 вересня увечері в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми. За словами речниці ГПУ Лариси Сарган, імовірного винуватця ДТП затримали – ним виявився 27-річний одесит.