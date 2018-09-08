Смертельна ДТП на Черкащині: авто врізалось в дерево, оминаючи вибоїни на дорозі

Смертельне ДТП сталася на Черкащині. У результаті аварії загинув водій автомобіля, а двоє пасажирів з тяжкими травмами у лікарні.

За словами свідків, водій легковика не впорався з керуванням та врізався в дерево, а все через вибоїни на дорозі.

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Авто оминало вибоїни, коли на дорогу виїхав позашляховик і сталася трагедія. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, вагітну жінку та семирічного хлопчика з важкими травмами доправили до лікарні.

Жінка вагітна на восьмому місяці вагітності, вона у лікарні, у неї перейми. Лікарі кажуть, що, скоріш за все, буде народжувати. Про те, що чоловік помер – вона не знає, дитина зараз також лежить у лікарні, зашили їй голову,

– розповів родич постраждалих в аварії.

Відео з місця ДТП



