Смертельна ДТП на Фонтані у Одесі: ким був імовірний винуватець трагедії

Водій автомобіля BMW, який скоїв смертельний наїзд на людей на 6-й станції Фонтану в Одесі, раніше вже порушував правила дорожного руху. Ім'я зловмисника – Олег Семиренко, а народився він 28 червня 1991 року.

Зокрема, на таке ім’я зареєстровано авто, що взяло участь у ДТП, передає кореспондентка 24 каналу.

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За її словами, 30 жовтня 2017 року він заплатив 255 гривень штрафу за перевищення швидкості.



Водій BMW, який скоїв наїзд на людей в Одесі, уже не вперше перевищує швидкість

Крім того, свідки аварії на Фонтанській дорозі впізнали машину BMW з держномером ВН1735НІ як постійну учасницю вуличних гонок.

Вуличні перегони за участю машини, що скоїла наїзд на людей у Одесі: відео

Як підкреслила речниця ГПУ Лариса Сарган, водій машини справді є постійним учасником незаконних вуличних перегонів.

"Беха" старої моделі. Навряд чи "мажор", просто вирішив, швидше за все, встигнути проскочити...", – каже вона.

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Водночас вона додала, що його затримали за фактом порушення правил дорожнього руху.

До слова, на Одеському форумі користувачі наголошують, що чоловік неодноразово брав участь у вуличних перегонах, а як доказ викладють відповідні фото та відео, пише УНІАН.



Смертельна ДТП у Одесі: водій BMW постійно бере участь у вуличних перегонах

Крім того, на Youtube можна знайти відео, що було опубліковано минулоріч, на якому видно, як цей автомобіль дрифтує на трасі, а потім розганяє до 250 кілометрів за годину, ставлячи під загрозу безпеку руху.

Смертельна ДТП у Одесі: водій BMW любить "поганяти": відео

Також є ролику ще одного небезпечного дрифту з цим же автомобілем. Водночас на кадрах видно обличчя водія.



Імовірний винуватець смертельної ДТП у Одесі

BMW, що здійнила наїзд на людей у Одесі, робить небезпечний дрифт: відео

Нагадаємо, увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми. Зауважимо, що аварія сталася після зіткнення з автомобілем Skoda, у результаті чого, "німця" відкинуло на пішохідний перехід і зупинку з людьми неподалік. У результаті загинули щонайменше дві людини та близько п'яти постраждали.