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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смертельна ДТП на Фонтані у Одесі: з'явилося відео з камер спостереження (18+)

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Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі: опубліковано відео моменту аварії
Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі: опубліковано відео моменту аварії / "Думская"

У мережі з'явилося відео смертельної аварії на 6-й станції Фонтану у Одесі, внаслідок якої щонайменше дві людини загинули та ще чотири постраждали.

Раніше 24 канал, повідомляв, що увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми, перед цим зачепивши ще кілька осіб на пішохідному переході.

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Як переконують у поліції, у результаті інциденту дві людини загинули та ще чотири зазнали травм. 

Крім того, оприлюднено відео моменту ДТП, яке зазняли камери спостереження. Відповідні кадри опублікував одеський ресурс "Думская". 

До слова, на першому відео чітко видно, як машина на шаленій швидкості здійнсює наїзд на людей.  

Наїзд на людей в Одесі. Увага відео містить неприйнятні для людей зі слабкою психікою сцени (18+)

На другому ролику зображено також момент ДТП, проте вже з іншого ракурсу. 

Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі: відео з камери спотереження

Нагадаємо, за фактом аварії на Фонтанській дорозі поліція затримала імовірного винуватця – водія BMW, яким виявився 27-річний одесит Олег Семиренко. За словами очевидців, з місця інциденту він намагався утекти та від нього було чути запах алкоголю. 

хроніка подій щодо смертельної ДТП у Одесі 
Теги: Аварії та ДТП Кримінальні новини Новини Одеси Новини України Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі
Джерело: 24 канал
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