Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі: коментар від винуватця трагедії

Гонщика, який насмерть збив двох людей на трамвайній зупинці у Одесі, на два місяці кинули під варту, без права вносити заставу. Свою вину він визнав, хоча в аварії потрапляє не вперше. ЗМІ поширили навіть відео, де після чергової ДТП чоловік хвалиться, що машини йому не шкода.

Під час аварії, яка забрала життя двох людей і п'ятьох скалічила, Олег Семиренко дивом отримав легкі травми. Чоловік визнає свою провину та готовий співпрацювати зі слідством. Тому просив відпустити його додому, начебто так зможе бути більш корисним.

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Я хочу допомогти постраждалим, чим зможу. Зараз моя сім'я їм допомагає, хочу також брати в цьому участь, адже це дуже важке горе,

– зазначив винуватець трагедії.

Прокурори наполягали на арешті без права на заставу.



Олег Семиренко

"Основним із ризиків, на думку слідства, це є те, що перебуваючи на свободі підозрюваний Семеренко знову зможе приступити до керування транспортним засобом і скоїти повторні кримінальні правопорушення", – пояснив слідчий в справі ДТП Євген Бірюков.

Підсудного вже ловили правоохоронці, він їздив без прав, потрапляв у аварії. У серйозне ДТП, наприклад, потрапив минулого року. Лише дивом ніхто не постраждав.



Суд над винуватцем трагедії

На засіданні з обрання запобіжного заходу потерпілих не було. Двоє найтяжчих пацієнтів досі в реанімації, ще троє почувають себе краще, та все ж є під наглядом лікарів. Міськрада пообіцяла частково оплатити лікування травмованих та організацію поховання загиблих. Судячи з заяв підозрюваного, його родина теж готова допомогти фінансово.



Суд відправив водія за ґрати на два місяці

10 вересня суд відправив водія за ґрати на два місяці. Та загалом йому загрожує від 7 до 12 років з тимчасовим позбавленням права керувати транспортними засобами. Тобто теоретично, стаття навіть дозволяє горе-гонщику знову сісти за кермо через три роки після завершення покарання.