Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі: що говорять очевидці

24 канал повідомляв, що увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми. За словами речниці ГПУ Лариси Сарган, імовірного винуватця ДТП затримали – ним виявився 27-річний одесит.

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Згодом очевидці трагедії, розповіли, як все відбувалося, передає ресурс "Пушкинская".

Так, дівчина на ім'я Катрін переконує, що на місце ДТП приїжджали знайомі водія та, за її словами, вони були з "BMW-клубу". Також вона нібито чула, як вони говорили, що у цього водія це вже не перша подібна ситуація – попередній інцидент був десь на селищі Котовського.

Інший свідок, що назвався Денисом, зі свого боку, зазначає, що у нього є запис аварії з відеореєстратора, який встановлено на його автомобілі.

У момент дорожньої пригоди я виїжджав з Економічного провулка. Загорівся "зелений" і ми почали рух, але буквально через секунду з боку 5-ї станції Фонтану "пролітає" BMW, натомість з протилежного боку також на зелене світло виїжджала машина – у підсумку відбувся удар, і BMW відкинуло на пішохідний перехід, де машина збиває людей. Також машина зачепила людей, які чекали на трамвайній зупинці, та через 150 метрів зупинилася,

– зауважив свідок.

Крім того, чоловік розповів, що водій намагався втекти з місця аварії та від нього було чути запах алкоголю. За його словами, він був разом з дівчиною, яка після наїзду на людей почала телефонувати знайомим із проханням допомогти.

Додамо, начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет повідомив, що наразі імовірний винуватець події перебуває у лікарні, проте подробиць про стан не надав. Також він додав, що триває слідство та усі обставини з’ясовуються.

Коментарі з місця смертельної ДТП на Фонтані в Одесі: відео

Нагадаємо, за даними ЗМІ, за кермом BMW на українській реєстрації перебував 27-річний одесит Олег С. Також користувачі соціальних мереж поширили інформацію про те, що винуватець аварії – "любитель поганяти, гонщик". Судячи з опублікованих фото, чоловік, ймовірно, брав участь у незаконних вуличних перегонах.

