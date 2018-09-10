Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі: суд обрав запобіжний захід винуватцю трагедії

У понеділок, 10 вересня, Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід водію BMW Олегу Семиренку, який скоїв смертельну аварію на 6-ій станції Фонтану в Одесі. Чоловіка взяли під варту на 2 місяці без права застави.

Раніше 24 канал повідомляв, що увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом за якого перебував 42-річний нацгвардієць Дмитро, та влетіло в зупинку з людьми. Удар був настільки потужним, що BMW не загальмувавши наїхав на шістьох людей, які перебували на зупинці.

В результаті аварії на місці загинули 55-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще один потерпілий перебуває у вкрай важкому стані у реанімації. Ще 4 потерпілих після обстежень відпустили із лікарні.

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Семиренко з'явився до зали суду із великим синцем під оком

На судовому засіданні 27-річному Олегу Семиренку, який перебував за кермом BMW та спровокував жахливу ДТП, обрали запобіжий захід. Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей на Фонтанській дорозі.

До зали суду Семиренко з'явився із великим синцем під оком. Раніше з'являлась інформація про те, що відразу після аварії очевидці витягнули Семиренка із авівки та вчинили над ним самосуд. Проте, у відповідь на запитання судді, водій BMW відповів, що синець у нього з'явився в результаті аварії та, що його ніхто не бив.



Семиренку обрали запобіжний захід

Про Семиренка відомо, що він – мешканець Одеси, має вищу освіту, офіційно ніде не працював, займався продажем запчастин. Раніше судимостей не мав. Він – неодружений, дітей не має.

Слідчий і прокурор в залі суду просили для обвинуваченого тримання під вартою. Вони аргументують це тим, що підозрюваний раніше вже був учасником ДТП, а також, щоб він не чинив вплив на свідків та потерпілих у ДТП на Фонтані.



Семиренку обрали запобіжний захід

Своєю чергою, адвокат Семиренка зазначив, що імовірність того, що його підзахисний втече чи незаконно впливатиме на свідків, прокурор і слідчий не можуть обґрунтувати.

Олег Семиренко визнав себе винним у скоєному. Він повідомив суддям, що не знає, чому поїхав на червоне світло світлофора, проте наголошує, що рухався зі швидкість 80 кілометрів на годину. Суддя Микола Тонконоженко виніс рішення щодо запобіжного заходу. Семиренка триматимуть під вартою 2 місяці без права застави.