17:30
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі: суд обрав запобіжний захід винуватцю трагедії

396 Читать новость на русском
Винуватцю ДТП в Одесі обрали запобіжний захід
Винуватцю ДТП в Одесі обрали запобіжний захід / 24 канал

У понеділок, 10 вересня, Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід водію BMW Олегу Семиренку, який скоїв смертельну аварію на 6-ій станції Фонтану в Одесі. Чоловіка взяли під варту на 2 місяці без права застави.

Раніше 24 канал повідомляв, що увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом за якого перебував 42-річний нацгвардієць Дмитро, та влетіло в зупинку з людьми. Удар був настільки потужним, що BMW не загальмувавши наїхав на шістьох людей, які перебували на зупинці.

В результаті аварії на місці загинули 55-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще один потерпілий перебуває у вкрай важкому стані у реанімації. Ще 4 потерпілих після обстежень відпустили із лікарні.

Читайте також: Аварія на Фонтані в Одесі: підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами


Семиренко з'явився до зали суду із великим синцем під оком

На судовому засіданні 27-річному Олегу Семиренку, який перебував за кермом BMW та спровокував жахливу ДТП, обрали запобіжий захід. Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей на Фонтанській дорозі.

До зали суду Семиренко з'явився із великим синцем під оком. Раніше з'являлась інформація про те, що відразу після аварії очевидці витягнули Семиренка із авівки та вчинили над ним самосуд. Проте, у відповідь на запитання судді, водій BMW відповів, що синець у нього з'явився в результаті аварії та, що його ніхто не бив.

ДТП Одеса
Семиренку обрали запобіжний захід

Про Семиренка відомо, що він – мешканець Одеси, має вищу освіту, офіційно ніде не працював, займався продажем запчастин. Раніше судимостей не мав. Він – неодружений, дітей не має.

Слідчий і прокурор в залі суду просили для обвинуваченого тримання під вартою. Вони аргументують це тим, що підозрюваний раніше вже був учасником ДТП, а також, щоб він не чинив вплив на свідків та потерпілих у ДТП на Фонтані.

Одеса ДТП
Семиренку обрали запобіжний захід

Своєю чергою, адвокат Семиренка зазначив, що імовірність того, що його підзахисний  втече чи незаконно впливатиме на свідків, прокурор і слідчий не можуть обґрунтувати.

Олег Семиренко визнав себе винним у скоєному. Він повідомив суддям, що не знає, чому поїхав на червоне світло світлофора, проте наголошує, що рухався зі швидкість 80 кілометрів на годину. Суддя Микола Тонконоженко виніс рішення щодо запобіжного заходу. Семиренка триматимуть під вартою 2 місяці без права застави.

 

Теги: Аварії та ДТП Новини України Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Новини Одеси Судді
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
сьогодні, 16:59 Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
Петро Охотін
Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
сьогодні, 16:00 Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
сьогодні, 15:02 Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
Юрій Бутусов
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що насправді відбувається навколо ДФС
сьогодні, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що насправді відбувається навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сьогодні, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Як соцмережі тролять лідера збірної України, що "гріє" лавку у своєму клубі
 29 вересня 2016 , 11:00
"Шахтар" розгромив "Ольяненсе" завдяки хет-трику Бланко-Лещука
 1 лютого 2017 , 19:11
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук