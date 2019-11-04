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      Смертельна ДТП на Кільцевій у Києві: з'явилось відео моменту зіткнення

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      Моторошна аварія на Кільцевій у Києві
      Моторошна аварія на Кільцевій у Києві / facebook.com/dtp.kiev.ua/

      Моторошна аварія трапилась у Києві на Кільцевій вранці 4 листопада. Від потужного удару на місці загинули двоє осіб, ще двоє - потрапили з травмами у лікарню.

      У мережі з'явилось відео моторошної аварії. На ньому видно, як водій Audi, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з BMW х5. До того ж, Audi влетіла у BMW на шаленій швидкості та заднім ходом.

      Читайте також: Авто розірвало навпіл: у Києві сталася смертельна аварія – фото і відео 18+

      У результаті аварії, водій легковика і пасажир, що сидів на передньому сидінні, загинули на місці. Ще двоє пасажирів госпіталізували в реанімаційне відділення.

      Водночас водій позашляховика BMW і дитина, що їхала з ним, не постраждали.

      Дитина з BMW і водій – цілі, вони не отримали важких травм. Дитину відвезли з місця, водій залишився для оформлення ДТП, –
      пише dtp.kiev.ua.

      До слова, удар був настільки сильним, що тіла загиблих викинуло на дорогу, а взуття постраждалих розлетілося на 40 метрів від місця аварії. Одному із загиблих розірвало голову. За попередніми даними, люди в Audi не були пристебнуті пасками безпеки.

      Поліція через аварію вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки.

       

      blog_ava
      У Києві на Кільцевій сталася смертельна ДТП: фото та відео 18+
      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Жертви Поліція
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