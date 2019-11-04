Смертельна ДТП на Кільцевій у Києві: з'явилось відео моменту зіткнення

Моторошна аварія трапилась у Києві на Кільцевій вранці 4 листопада. Від потужного удару на місці загинули двоє осіб, ще двоє - потрапили з травмами у лікарню.

У мережі з'явилось відео моторошної аварії. На ньому видно, як водій Audi, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з BMW х5. До того ж, Audi влетіла у BMW на шаленій швидкості та заднім ходом.

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У результаті аварії, водій легковика і пасажир, що сидів на передньому сидінні, загинули на місці. Ще двоє пасажирів госпіталізували в реанімаційне відділення.

Водночас водій позашляховика BMW і дитина, що їхала з ним, не постраждали.

Дитина з BMW і водій – цілі, вони не отримали важких травм. Дитину відвезли з місця, водій залишився для оформлення ДТП, –

пише dtp.kiev.ua.

До слова, удар був настільки сильним, що тіла загиблих викинуло на дорогу, а взуття постраждалих розлетілося на 40 метрів від місця аварії. Одному із загиблих розірвало голову. За попередніми даними, люди в Audi не були пристебнуті пасками безпеки.

Поліція через аварію вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки.