Смертельна ДТП на Кільцевій у Києві: з'явилось відео моменту зіткнення
Моторошна аварія трапилась у Києві на Кільцевій вранці 4 листопада. Від потужного удару на місці загинули двоє осіб, ще двоє - потрапили з травмами у лікарню.
У мережі з'явилось відео моторошної аварії. На ньому видно, як водій Audi, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з BMW х5. До того ж, Audi влетіла у BMW на шаленій швидкості та заднім ходом.
Читайте також: Авто розірвало навпіл: у Києві сталася смертельна аварія – фото і відео 18+
У результаті аварії, водій легковика і пасажир, що сидів на передньому сидінні, загинули на місці. Ще двоє пасажирів госпіталізували в реанімаційне відділення.
Водночас водій позашляховика BMW і дитина, що їхала з ним, не постраждали.
Дитина з BMW і водій – цілі, вони не отримали важких травм. Дитину відвезли з місця, водій залишився для оформлення ДТП, –
пише dtp.kiev.ua.
До слова, удар був настільки сильним, що тіла загиблих викинуло на дорогу, а взуття постраждалих розлетілося на 40 метрів від місця аварії. Одному із загиблих розірвало голову. За попередніми даними, люди в Audi не були пристебнуті пасками безпеки.
Поліція через аварію вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки.
Вибір редакції
-
Василь Вірастюк: ексклюзивне інтерв'ю про мотивацію, стронгмен та жертви заради спортусьогодні , 16:00
-
Зрадник на зраднику: пранкер злив листування з Тищенком про зарплати в конвертах нардепамсьогодні , 15:11
-
Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогоднісьогодні , 14:00