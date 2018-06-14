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Смертельна ДТП на Львівщині: зіткнулися два мікроавтобуси

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Внаслідок смертельної ДТП на Львівщині загинула одна людина, ще 9 отримали поранення
Внаслідок смертельної ДТП на Львівщині загинула одна людина, ще 9 отримали поранення / прес-центр Нацполіції

Вночі 14 червня на трасі Київ-Чоп у Бродівському районі на Львівщині сталася жахлива ДТП. Внаслідок лобового зіткнення двох мікроавтобусів загинула людина, ще 9 осіб доправили до лікарень.

Про це повідомляє прес-центр Національної поліції Львівщини.

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Відбулось лобове зіткнення двох мікроавтобусів – "Мерседес Спринтер", яким керував 46-річний мешканець Київської області та "Івеко", за кермом якого перебував 22-річний львів’янин. Внаслідок зіткнення загинув пасажир "Івеко", 30-річний львів’янин,
– йдеться у повідомленні.

Водій цього транспортного засобу отримав перелом стегна.

дтп Львів
Вночі 14 червня на Львівщині трапилась жахлива ДТП

Зазначається, що пасажири "Мерседеса" отримали тілесні ушкодження – перелом ребер, закриті черепно-мозкові травми, забої, тупі травми та інші. До лікарні доправили дев’ятеро осіб (водія "Івеко" та восьмеро пасажирів мікроавтобуса "Мерседес"), їх діагнози уточнюються.


Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще 9 отримали поранення

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини події.


 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Новини Львова Жертви
Джерело: 24 канал
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