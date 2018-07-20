Смертельна ДТП на Миколаївщині: у МЗС Білорусі оприлюднили інформацію щодо жертв і потерпілих

У Міністерстві закордонних справ Білорусі переконують, що наразі ідентифіковано три з п'яти загиблих у ДТП на Миколаївщині. Також у відомстві сповістили про стан потерпілих.

Відповідний допис з’явився на офіційному Twitter-акаунті МЗС сусідньої держави.

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"Ідентифіковано три з п’яти загиблих білорусів у ДТП з автобусом на трасі Одеса – Київ, троє потерпілих продовжують залишатися в реанімації, а дев’ять перебувають у хірургічному відділенні", – зазначають дипломати.

Крім того, у відомстві підкреслили, що вони спільно з Управлінням внутрішніх справ у Гомельській області встановлюють зв’язок з родичами жертв і потерпілих унаслідок аварії.

Идентифицированы 3 из 5 погибших белорусов в #ДТП с автобусом на трассе Одесса-Киев,3 пострадавших продолжают оставаться в реанимации,9 находятся в хирургическом отделении,@BelarusMID совместно с @uvd_gomel устанавливает связь с родственниками @ont_tv @tvr_by @beltanews @wwwctvby — МИД Беларуси (@BelarusMID) 20 July 2018

Нагадаємо, уранці 20 липня неподалік Кривого Озера на Миколаївщині сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса та вантажівки. У підсумку загинули 5 осіб та, за різними даними, від 10 до 12 людей постраждали. Згодом з’ясувалося, що усі загиблі та потерпілі – жителі Білорусі.