Смертельна ДТП на одеській трасі: у поліції назвали причину

Смертельна автокатастрофа, яка трапилася 21 вересня на одеській трасі, сталася з вини водія фури.

У поліції повідомили, що автоцистерна виїхала на зустрічну смугу і спричинила ДТП.

Коротко: У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

Наразі невідомо, чому саме це сталося – водій не впорався з керуванням, через технічну несправність машини, проблеми з дорожнім покриттям або щось інше. Точну причину має встановити слідство.



Водія вже затримали. До слова, водій автоцистерни зміг самостійно вибратися з пошкодженої кабіни. Проте чоловік сильно шкутильгав.

Фото з місця ДТП на одеській трасі: 18+

Зауважимо, що 22 вересня трапилася ще одна масштабна ДТП на трасі Київ – Чоп. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з автобусом загинуло 9 осіб, а ще 11 отримали травми.

Що відомо про смертельну ДТП під Одесою?Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною, що, імовірно, перевозила мастило, сталося близько 14 години в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське. 9 осіб загинули на місці та ще 4 постраждали. Поліція ще встановлює всі деталі інциденту, попередньо – винуватцем ДТП вважають водія автоцистерни. Його вже затримали.



За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу – "стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".