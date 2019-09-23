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      Смертельна ДТП на одеській трасі: у поліції назвали причину

      2090 Читать новость на русском
      Смертельна ДТП на одеській трасі
      Смертельна ДТП на одеській трасі / uc.od.ua

      Смертельна автокатастрофа, яка трапилася 21 вересня на одеській трасі, сталася з вини водія фури.

      У поліції повідомили, що автоцистерна виїхала на зустрічну смугу і спричинила ДТП.

      Коротко: У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

      Наразі невідомо, чому саме це сталося – водій не впорався з керуванням, через технічну несправність машини, проблеми з дорожнім покриттям або щось інше. Точну причину має встановити слідство.

      Водія вже затримали. До слова, водій автоцистерни зміг самостійно вибратися з пошкодженої кабіни. Проте чоловік сильно шкутильгав.

      Фото з місця ДТП на одеській трасі: 18+

      Зауважимо, що 22 вересня трапилася ще одна масштабна ДТП на трасі Київ – Чоп. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з автобусом загинуло 9 осіб, а ще 11 отримали травми.

      Що відомо про смертельну ДТП під Одесою?Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною, що, імовірно, перевозила мастило, сталося близько 14 години в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське. 9 осіб загинули на місці та ще 4 постраждали. Поліція ще встановлює всі деталі інциденту, попередньо – винуватцем ДТП вважають водія автоцистерни. Його вже затримали.

      За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу – "стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".

      blog_ava
      У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі
      сьогодні
      25908
      Теги: Поліція Жертви Аварії та ДТП Новини України ДТП на одеській трасі Новини Одеси Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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