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      Смертельна ДТП на одеській трасі: відео, як із постраждалого бензовоза вибирається водій

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      З'явилося відео, як після зіткнення з перевненою маршруткою з бензовоза вибирається водій
      З'явилося відео, як після зіткнення з перевненою маршруткою з бензовоза вибирається водій / Фото з соціальних мереж

      У мережі з’явилося відео, як на трасі Одеса – Овідіополь після зіткнення з переповненою маршруткою з постраждалого бензовоза вибирається водій.

      Під Одесою близько 14:00 21 вересня сталося смертельне зіткнення маршрутного автобуса та бензовоза. У результаті щонайменше 9 осіб загинули та ще 4 постраждали. Відомо, що маршрутка їхала до Одеси з селища Великодолинське. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу – "стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".

      Важливо! У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

      У мережі оприлюднили кадри, на яких видно, як із бензовоза вибирається водій. Зауважимо, що чоловік залишився живим і майже не постраждав. Зокрема, можна помітити, що він шкутильгає.

      Крім того, за словами автора ролику, на трасі після інциденту утворилися затори. Станом на 18:00, рух тут ще досі ускладнено.

      Водій вибирається з бензовоза після зіткнення з переповненою маршруткою: дивіться відео 

      Від початку вересня це вже не перша подібна аварія, яка трапилася на Одещині. До прикладу, 16 числа у селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися дві маршрутки. Внаслідок інциденту щонайменше 19 осіб постраждали: усі вони опинилися в лікарні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП на одеській трасі Жертви Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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