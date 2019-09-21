Смертельна ДТП на одеській трасі: відео, як із постраждалого бензовоза вибирається водій

У мережі з’явилося відео, як на трасі Одеса – Овідіополь після зіткнення з переповненою маршруткою з постраждалого бензовоза вибирається водій.

Під Одесою близько 14:00 21 вересня сталося смертельне зіткнення маршрутного автобуса та бензовоза. У результаті щонайменше 9 осіб загинули та ще 4 постраждали. Відомо, що маршрутка їхала до Одеси з селища Великодолинське. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу – "стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".

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У мережі оприлюднили кадри, на яких видно, як із бензовоза вибирається водій. Зауважимо, що чоловік залишився живим і майже не постраждав. Зокрема, можна помітити, що він шкутильгає.

Крім того, за словами автора ролику, на трасі після інциденту утворилися затори. Станом на 18:00, рух тут ще досі ускладнено.

Водій вибирається з бензовоза після зіткнення з переповненою маршруткою: дивіться відео

Від початку вересня це вже не перша подібна аварія, яка трапилася на Одещині. До прикладу, 16 числа у селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися дві маршрутки. Внаслідок інциденту щонайменше 19 осіб постраждали: усі вони опинилися в лікарні.