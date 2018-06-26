Смертельна ДТП на Рівненщині: зросла кількість жертв

Кількість загиблих внаслідок ДТП на Рівненщині зросла. На цей момент відомо про 4 жертв масштабної аварії.

Ще 7 осіб перебувають у лікарні, передає прес-служба ДСНС України.

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25 червня о 19:13 поблизу села Орлівка Сарненського району на автошляху Київ-Ковель сталося зіткнення двох автомобілів та маршрутного автобусу, внаслідок чого загинуло 4 особи та постраждало 7 осіб, яких госпіталізовано до лікарні,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Зазначається, що підрозділ ДСНС залучався для проведення деблокації постраждалих та загиблих.

Нагадаємо, ввечері 25 червня на Рівненщині трапилась масштабна ДТП. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Mercedes-Benz з іноземною реєстрацією виїжджав із другорядної дороги на головну і не надав переваги у русі маршрутному таксі сполученням "Київ – Ковель". Як наслідок обидва транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку.