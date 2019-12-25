Смертельна ДТП на Сумській у Харкові: адвокат Дронова оскаржив вироки судів

Геннадій Токарєв, новий адвокат засудженого за справою смертельної ДТП на Сумській у Харкові Геннадія Дронова, оскаржив вирок судів першої та другої інстанцій. Також він попросив повернути справу на новий розгляд.

Касаційна скарга Токарєва з’явилася на сайті Єдиного реєстру судових рішень 20 грудня, передає "РБК-Україна".

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Також у документі мовиться, що після усунення недоліків Верховний суд України прийняв касацію Дронова та відкрив відповідне провадження. Рішення щодо цього ухвалював головуючий суддя Микола Ковтунович.

Касаційне провадження відкрито на вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року (10 років позбавлення волі, позбавлення права керувати авто протягом 3 років та виплату компенсації сім'ям потерпілих) та постанову Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

Тепер копію ухвали про відкриття касаційного провадження разом із копією самої скарги повинні надіслати учасникам судового провадження. Останні також отримають право подати заперечення на касаційну скаргу та постанову суду про відкриття провадження протягом 15 днів із дня отримання їхніх копій.



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Додамо, що зараз Дронов відбуває покарання у Крюківській виправній колонії № 29 на Полтавщині. Це колонія мінімального рівня безпеки.

Раніше касаційну скаргу подавав адвокат Олени Зайцевої, ще однієї засудженої за справою про смертельну ДТП на Сумській. Верховний суд також її розглянув. А рішення про відкриття касаційного провадження було ухвалено після внесення поправок до скарги з боку адвоката.

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