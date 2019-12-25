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      Смертельна ДТП на Сумській у Харкові: адвокат Дронова оскаржив вироки судів

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      Геннадій Дронов і Олена Зайцева, засуджені за справою про смертельну ДТП на Сумській у Харкові / UA: Харків

      Геннадій Токарєв, новий адвокат засудженого за справою смертельної ДТП на Сумській у Харкові Геннадія Дронова, оскаржив вирок судів першої та другої інстанцій. Також він попросив повернути справу на новий розгляд.

      Касаційна скарга Токарєва з’явилася на сайті Єдиного реєстру судових рішень 20 грудня, передає "РБК-Україна".

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      Також у документі мовиться, що після усунення недоліків Верховний суд України прийняв касацію Дронова та відкрив відповідне провадження. Рішення щодо цього ухвалював головуючий суддя Микола Ковтунович.

      Касаційне провадження відкрито на вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року (10 років позбавлення волі, позбавлення права керувати авто протягом 3 років та виплату компенсації сім'ям потерпілих) та постанову Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

      Тепер копію ухвали про відкриття касаційного провадження разом із копією самої скарги повинні надіслати учасникам судового провадження. Останні також отримають право подати заперечення на касаційну скаргу та постанову суду про відкриття провадження протягом 15 днів із дня отримання їхніх копій.

      Касаційна скарга, Дронов, адвокат, Токарєв, ДТП на Сумській у Харкові
      Касаційна скарга адвоката Дронова: захисник просить повернути справу на новий розгляд

      Додамо, що зараз Дронов відбуває покарання у Крюківській виправній колонії № 29 на Полтавщині. Це колонія мінімального рівня безпеки.

      Раніше касаційну скаргу подавав адвокат Олени Зайцевої, ще однієї засудженої за справою про смертельну ДТП на Сумській. Верховний суд також її розглянув. А рішення про відкриття касаційного провадження було ухвалено після внесення поправок до скарги з боку адвоката.

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      Що відомо про смертельну ДТП у Харкові за участю Зайцевої та Дронов: коротко

      • Сталася вона 8 жовтня 2017 року. 
      • Тоді на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg.
      • Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов.
      • Внаслідок ДТП авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів.
      • Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.
      • Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань.
      • У підсумку і Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.
      • Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики ДТП у Харкові Судді Верховний суд України Новини Харкова
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