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      Смертельна ДТП під Одесою: поліція затримала винуватця

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      Поліція затримала винуватця смертельної ДТП під Одесою
      Поліція затримала винуватця смертельної ДТП під Одесою / Одеський кур'єр

      Правоохоронці з’ясували, що смертельна аварія під Одесою сталася через водія вантажівки. Через зіткнення фури із заповненим людьми автобусом загинуло 9 осіб.

      Водія вже затримали, його причетність правоохоронці встановили під час першочергових слідчих дій, про це повідомляє пресслужба Одеської області.

      Важливо: Смертельна ДТП на одеській трасі: що відомо про стан постраждалих

      Ще 4 людей в лікарні – вони отримали важкі травми. На момент страшної аварії у маршрутці перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці. До слова, водій автоцистерни зміг самостійно вибратися з пошкодженої кабіни. Проте чоловік сильно шкутильгав.

      Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною, що, ймовірно, перевозила мастило, сталося близько 14 години в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське. 

      Тіла загиблих пасажирів забрали з місця ДТП лише через кілька годин. Туди почали з'їжджатися люди, які шукали своїх рідних та близький. Окрім того, у кишенях жертв аварії постійно дзвонили мобільні телефони.

      Фото з місця ДТП (18+)

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Аварії та ДТП ДТП на одеській трасі Транспорт
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