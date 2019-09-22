Смертельна ДТП під Одесою: поліція затримала винуватця

Правоохоронці з’ясували, що смертельна аварія під Одесою сталася через водія вантажівки. Через зіткнення фури із заповненим людьми автобусом загинуло 9 осіб.

Водія вже затримали, його причетність правоохоронці встановили під час першочергових слідчих дій, про це повідомляє пресслужба Одеської області.

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Ще 4 людей в лікарні – вони отримали важкі травми. На момент страшної аварії у маршрутці перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці. До слова, водій автоцистерни зміг самостійно вибратися з пошкодженої кабіни. Проте чоловік сильно шкутильгав.

Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною, що, ймовірно, перевозила мастило, сталося близько 14 години в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське.

Тіла загиблих пасажирів забрали з місця ДТП лише через кілька годин. Туди почали з'їжджатися люди, які шукали своїх рідних та близький. Окрім того, у кишенях жертв аварії постійно дзвонили мобільні телефони.

Фото з місця ДТП (18+)