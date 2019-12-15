Смертельна ДТП у Дніпрі: свідки витягували загиблого водія з палаючої машини – фото, відео

У неділю, 15 грудня, у Дніпрі на Набережній Перемоги неподалік від Мерефово-Херсонського мосту сталася аварія за участю Toyota і Merсedes. В результаті ДТП одна з машин знесла електроопору. Mercedes згорів, його водій загинув.

Аварія сталася о 5:00. За попередніми даними, Merсedes рухався по Набережній Перемоги в бік Січеславською Набережній. Під'їжджаючи до Мерефово-Херсонському мосту, він в'їхав в електроопору і зніс її. Слідом в Merсedes в'їхала Toyota. Про це повідомляє "Інформатор".

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Після того як Merсedes загорівся, свідки події витягнули з нього водія. На місце прибуло два екіпажі швидкої допомоги. Врятувати чоловіка не вдалося, він помер.

Аварія у Дніпрі / фото Інформатор

Також на місце прибули бригади пожежно-рятувальної частини. Вони загасили згорілий Merсedes. Патрульні перекрили дорогу у напрямку Січеславської Набережної.

Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи.

Дивіться відео з місця смертельного ДТП у Дніпрі: