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      Смертельна ДТП у Дніпрі: свідки витягували загиблого водія з палаючої машини – фото, відео

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      ДТП у Дніпрі / dp.informator.ua

      У неділю, 15 грудня, у Дніпрі на Набережній Перемоги неподалік від Мерефово-Херсонського мосту сталася аварія за участю Toyota і Merсedes. В результаті ДТП одна з машин знесла електроопору. Mercedes згорів, його водій загинув.

      Аварія сталася о 5:00. За попередніми даними, Merсedes рухався по Набережній Перемоги в бік Січеславською Набережній. Під'їжджаючи до Мерефово-Херсонському мосту, він в'їхав в електроопору і зніс її. Слідом в Merсedes в'їхала Toyota. Про це повідомляє "Інформатор".

      До теми: Смертельні та шокуючі: найгучніші ДТП у 2019 році

      Після того як Merсedes загорівся, свідки події витягнули з нього водія. На місце прибуло два екіпажі швидкої допомоги. Врятувати чоловіка не вдалося, він помер.

       

      Аварія у Дніпрі / фото Інформатор

      Також на місце прибули бригади пожежно-рятувальної частини. Вони загасили згорілий Merсedes. Патрульні перекрили дорогу у напрямку Січеславської Набережної.

      Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи.

      Дивіться відео з місця смертельного ДТП у Дніпрі:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра
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