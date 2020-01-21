Смертельна ДТП у Дніпрі: є загиблі – фото, відео

У Дніпрі на проспекті Малиновського сталося лобове зіткнення між автомобілями Opel Omega, Daewoo Lanos і Zaz Sens. В результаті водій і пасажирка Opel Omega загинули на місці.

Водії двох інших автомобілів отримали травми. Одного із них госпіталізували з відкритим переломом колінного суглоба. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції у фейсбуці.

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Тіла загиблих витягували з машини рятувальники за допомогою спецтехніки.

В автомобілі загиблих змогли вціліти лише двоє маленьких кошенят. Патрульні відправили їх до комунального підприємства "Зооконтроль".



Кошенята, які вижили після аварії у Дніпрі / фото Нацполіція

Дивіться відео з місця аварії у Дніпрі:

Смертельна аварія у Дніпрі / фото "Інформатор"