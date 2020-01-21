10:36
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, 20 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Смертельна ДТП у Дніпрі: є загиблі – фото, відео

      2088 Читать новость на русском
      Аварія у Дніпрі / dp.informator.ua

      У Дніпрі на проспекті Малиновського сталося лобове зіткнення між автомобілями Opel Omega, Daewoo Lanos і Zaz Sens. В результаті водій і пасажирка Opel Omega загинули на місці.

      Водії двох інших автомобілів отримали травми. Одного із них госпіталізували з відкритим переломом колінного суглоба. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції у фейсбуці.

      До теми: У Києві п'яний водій на Mitsubishi влетів у припарковані машини: фото, відео

      Тіла загиблих витягували з машини рятувальники за допомогою спецтехніки.

      В автомобілі загиблих змогли вціліти лише двоє маленьких кошенят. Патрульні відправили їх до комунального підприємства "Зооконтроль".


      Кошенята, які вижили після аварії у Дніпрі / фото Нацполіція

      Дивіться відео з місця аварії у Дніпрі:

       

      Смертельна аварія у Дніпрі / фото "Інформатор"

      Гороскоп на 21 січня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      5442
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
      Юлія Девда 594
      сьогодні , 10:00 Успіху фінських шкіл: у чому секрет?
      Ціна держави 62
      20 січня , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      2357
      20 січня , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      667
      сьогодні , 09:37 Доля Кабміну: чому Гончарук залишився і що чекає на уряд
      Інна Жолобович 832
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук