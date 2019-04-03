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      Смертельна ДТП у Харкові: автошколу, в якій навчалася Зайцева, можуть позбавити ліцензії

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      Олена Зайцева
      Олена Зайцева / Фото з відкритих джерел

      Автошколу, в якій навчалася Олена Зайцева – засуджена за ДТП, внаслідок якої загинули шестеро осіб, можуть позбавити ліцензії та держакредитації через низку порушень.

      4 квітня повинні ухвалити рішення стосовно цієї автошколи, передає сайт "Інтерфакс-Україна".

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      Начальник Нацполіції в Харківській області Олег Бех наголосив, що вони внесли клопотання про скасування держакредитації та ліцензії. Зокрема, йдеться і про порушення, які були допущені під час навчання Олени Зайцевої, і про порушення в роботі школи загалом.

      У рамках кримінального провадження доведено відсутність Зайцевої на заняттях в певні дні. Тому за підсумками перевірки ми призупинили діяльність автошколи та направили клопотання про скасування ліцензії. 4 квітня вирішуватиметься питання про позбавлення державної акредитації та ліцензії, 
      – сказав заступник начальника Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж.

      Він додав, у автошколі замість чотирьох навчальних класів – один, також є порушення у веденні документації та переобладнанні транспорту без відповідної реєстрації. Питання про позбавлення ліцензії та держакредитації розглядатиме Головний сервісний центр МВС.

      Що відомо про резонансну ДТП в Харкові?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свої провини у скоєнні аварії. 26 лютого Зайцеву і Дронова засудили до 10 років в’язниці.

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      Теги: Новини України Авто Поліція Новини Харкова ДТП у Харкові
      Джерело: 24 канал
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