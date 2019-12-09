Смертельна ДТП у Харкові: Дронов перерахував 500 гривень

На депозитний рахунок державної виконавчої служби надійшло 500 гривень від засудженого за смертельне ДТП у Харкові Геннадія Дронова. Ці гроші компенсовують витрати самої служби. Потерпілим та сім’ям загиблих поки що не надійшло жодної гривні.

Гроші на рахунок надійшли ще наприкінці жовтня, повідомила адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва, пише Комментарии.Харьков.

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Дронов перерахував гроші виконавчій службі / kharkov.comments.ua

За її словами, у жовтні також з’явилася постанова про арешт грошей, рухомого та нерухомого майна Геннадія Дронова. Арештували й ті гроші, які він заробив у Крюківській колонії.

Стало відомо про арешт майна Дронова / kharkov.comments.ua

Про те, чи перераховувала гроші засуджена Олена Зайцева, її адвокатка Юлія Плетньова не повідомила.

Що відомо про Геннадія Дронова

Дронова засудили до 10 років позбавлення волі через смертельну ДТП в Харкові із шістьма жертвами.

Захист винуватця смертельної ДТП подав касаційну скаргу.

Засуджені Олена Зайцева та Геннадій Дронов досі не виплатили 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих у ДТП за трагедію. До цього їх зобов'язав суд.

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові