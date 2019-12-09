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      Смертельна ДТП у Харкові: Дронов перерахував 500 гривень

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      Геннадій Дронов перерахував виконслужбі 500 гривень / pravda.com

      На депозитний рахунок державної виконавчої служби надійшло 500 гривень від засудженого за смертельне ДТП у Харкові Геннадія Дронова. Ці гроші компенсовують витрати самої служби. Потерпілим та сім’ям загиблих поки що не надійшло жодної гривні.

      Гроші на рахунок надійшли ще наприкінці жовтня, повідомила адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва, пише Комментарии.Харьков.

      До теми: Що відомо про колонію засудженого за ДТП у Харкові Геннадія Дронова: фото, відео

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      Дронов перерахував гроші виконавчій службі / kharkov.comments.ua

      За її словами, у жовтні також з’явилася постанова про арешт грошей, рухомого та нерухомого майна Геннадія Дронова. Арештували й ті гроші, які він заробив у Крюківській колонії.

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      Стало відомо про арешт майна Дронова / kharkov.comments.ua

      Про те, чи перераховувала гроші засуджена Олена Зайцева, її адвокатка Юлія Плетньова не повідомила.

      Що відомо про Геннадія Дронова

      Що відомо про смертельну ДТП у Харкові

      • 8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.
      • Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Харкова ДТП у Харкові
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