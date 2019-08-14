Смертельна ДТП у Харкові: Дронов заявляє, що невинний, адвокат вимагає його звільнити

У Харкові розпочався розгляд апеляцій учасників ДТП Геннадія Дронова та Олени Зайцевої. Адвокати вимагають скасувати вирок винуватцям аварії або, принаймні, пом'якшити його.

Так, адвокат Дронова Сергій Перепелиця підкреслив, що суд першої інстанції не взяв до уваги суперечливість експертиз та неможливість експертів відповісти на конкретні запитання захисту.

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Про це повідомила кореспондентка 24 каналу з залу суду.

Суд взагалі не надав оцінку доказам, які виправдовують Дронова та не звернув увагу на них. Ми вимагаємо закрити кримінальне провадження відносно Геннадія Дронова,

– заявив Перепелиця.

Адвокатка Зайцевої відповіла, що її підсудна просить виплати лише 30% компенсацій постраждалим і сім'ям жертв. Решту 70%, на її думку, має заплатити Дронов. Вона також додала, що "немає такого учасника руху, який би хоч раз не порушував правила дорожнього руху".



Засідання суду щодо Зайцевої та Дронова / Фото кореспондентки 24 каналу Анни Черненко

Проте рідні загиблих та постраждалих у ДТП обурені такими заявами адвокатів.

Я буду ходити на кожне засідання, якщо вони будуть подавати в подальші інстанції, щоб винуватцям дали 10 років в'язниці. На жаль, той максимальний термін, який передбачений нашим законодавством, саме 10 років. Вони повинні відповісти за свої вчинки,

– говорить постраждала в аварії Оксана Євтєєва.

Зазначимо, що 26 лютого суд засудив обвинувачених у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі.

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова. зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.



Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.