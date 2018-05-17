Смертельна ДТП у Харкові: іномарка збила жінку на пішохідному переході

17 травня у Харкові сталася кривава ДТП. Водій іномарки здійснив наїзд на 72-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. В результаті цього, жінка загинула.

Про це повідомляють у прес-центрі Нацполіції Харкова.

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38-річний водій автомобіля "Audi" скоїв наїзд на 72-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла. Попередньо встановлено, що водій перевищив дозволену швидкість руху,

– йдеться у повідомленні.

Наразі поліція проводить опитування водія і вирішує питання про кваліфікацію цього випадку згідно Кримінального кодексу України.