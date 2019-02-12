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      Смертельна ДТП у Харкові: один з підозрюваних відмовився від дебатів

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      Смертельна ДТП у Харкові: один з підозрюваних відмовився від дебатів
      Смертельна ДТП у Харкові: один з підозрюваних відмовився від дебатів / Фото з відкритих джерел

      У Київському райсуді Харкова відбувся черговий суд у справі про смертельну ДТП. У ході дебатів адвокат Геннадія Дронова попросив визнати його невинним.

      Адвокат Геннадія Дронова сказав на засіданні суду, що слідство не встановило ні ступінь вини Дронова, ні швидкість руху авто фігурантки Олени Зайцевої, ні те, чи була вона в стані наркотичного сп'яніння, пише "Укрінформ".

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      Нещодавно прокурор заявив, що обвинувачених Олену Зайцеву та Геннадія Дронова у скоєнні смертельної ДТП у Харкові потрібно засудити до 10 років позбавлення волі із позбавленням водійських прав на 3 роки.

      Однак адвокат вважає, що клопотання прокурора – це спроба зняти з себе відповідальність за неефективне розслідування. Тож захистник Дронова попросив визнати його підзахисного невинним, оскільки "слідство не виявило в його діях складу злочину".

      Сам Дронов відмовився від участі в дебатах. Він сказав, висловиться в останньому слові.

      Наступні дебати, вже за участі захисту Зайцевої, продовжаться на судовому засіданні 19 лютого.

      Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ХАРКОВІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

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      Теги: Новини України Судді Розслідування Кримінальні новини Аварії та ДТП ДТП у Харкові Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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