Смертельна ДТП у Харкові: пасажири ВАЗ загинули на місці, пасажири BMW потрапили до лікарні

У суботу, 30 грудня, близько 01:30 на окружній дорозі Харків – Довжанський сталося зіткнення автомобіля BMW з автомобілем ВАЗ. В результаті аварії троє осіб загинуло на місці, двоє доставлені до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості.

Яке повідомили у поліції, зараз правоохоронці встановлюють усі обставини скоєння ДТП.

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Смертельна аварія у Харкові

Внаслідок аварії водій та пасажир BMW доставлені до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 53-річний водій та 2 пасажири ВАЗ від отриманих ушкоджень загинули на місці.

Окрім того, поліцейські встановлюють особу пасажира BMW та одного з загиблих пасажирів ВАЗ.