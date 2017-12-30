Смертельна ДТП у Харкові: пасажири ВАЗ загинули на місці, пасажири BMW потрапили до лікарні
12:28, сьогодні 989 Читать новость на русском
У суботу, 30 грудня, близько 01:30 на окружній дорозі Харків – Довжанський сталося зіткнення автомобіля BMW з автомобілем ВАЗ. В результаті аварії троє осіб загинуло на місці, двоє доставлені до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості.
Яке повідомили у поліції, зараз правоохоронці встановлюють усі обставини скоєння ДТП.
Читайте також: Поліція оприлюднила нові дані щодо смертельної аварії у Харкові за участі Зайцевої
Смертельна аварія у Харкові
Внаслідок аварії водій та пасажир BMW доставлені до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 53-річний водій та 2 пасажири ВАЗ від отриманих ушкоджень загинули на місці.
Окрім того, поліцейські встановлюють особу пасажира BMW та одного з загиблих пасажирів ВАЗ.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС30 листопада , 14:14
У Запоріжжі провели передноворічний флешмоб: з'явилось відеосьогодні , 16:52
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада , 15:00