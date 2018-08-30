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Смертельна ДТП у Харкові: поліція розшукує головного свідка

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Олена Зайцева
Олена Зайцева / Фото з відкритих джерел

Поліція закликає українців допомогти у розшуку свідка у справі ДТП Олени Федірко, яка оглядала учасницю аварії Олену Зайцеву.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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"Харківська поліція встановлює місцезнаходження свідка у резонансній дорожньо-транспортній пригоді. Шановні громадяни, якщо вам відомо місцезнаходження громадянки Олени Федірко, просимо повідомляти інформацію за тел. 102, (057)7059-077", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Федірко розшукують на підставі доручення суду про привід свідка.

"Документи до харківської поліції надійшли через кілька днів після судового засідання. Зараз це рішення знаходиться на виконанні", – йдеться в повідомленні.

Наступне засідання суду призначене на 11 вересня.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. Згодом їй було висунуто обвинувачення за цією справою.Напередодні суд постановив, що вона залишиться за гратами ще на 2 місяці.

Теги: Новини України Новини Харкова ДТП у Харкові Аварії та ДТП Жертви Поліція
Джерело: 24 канал
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